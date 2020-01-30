Türk bayrağı yırtan alçak Yunan vekilin sabıkası kabarık çıktı... AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.
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