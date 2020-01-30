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  • 30.01.2020 16:34
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:09

Türk bayrağını yırtan alçak sabıkalı çıktı! Daha önce iki kez tutuklanmış

'ın Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Skandal provokasyon sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert bir mesaj yayımlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. 'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye yazdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. Yunan ırkçı vekil sadece kendi karaktersizliğini göstermiş" diyerek sert tepki gösterdi. Bu gelişmelerin ardından alçak in Yunanistan'da iki kez tutuklandığı ve hakkında suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma' nedeniyle soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Türk bayrağı yırtan alçak Yunan vekilin sabıkası kabarık çıktı... AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

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