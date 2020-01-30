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Trump’a tepki yağdı

Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" diye açıkladığı ve 'in başkenti yaptığı -İsrail planına, 'den büyük tepki geldi. , diyalog çağrısı yaptı. , Filistin'in 1967 sınırlarına dönmesini istedi. ABD'yi S. Arabistan, ve destekledi.

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