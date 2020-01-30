ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" diye açıkladığı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptığı Filistin-İsrail planına, Türkiye'den büyük tepki geldi. Çin, diyalog çağrısı yaptı. Pakistan, Filistin'in 1967 sınırlarına dönmesini istedi. ABD'yi S. Arabistan, BAE ve Mısır destekledi.
- Dünya
- 30.01.2020
- Gazete
Trump’a tepki yağdı
ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" diye açıkladığı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptığı Filistin-İsrail planına, Türkiye'den büyük tepki geldi. Çin, diyalog çağrısı yaptı. Pakistan, Filistin'in 1967 sınırlarına dönmesini istedi. ABD'yi S. Arabistan, BAE ve Mısır destekledi.
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