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  • 30.01.2020 07:27
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 07:32

Son dakika: medyasından bomba iddia: Süleymani suikastının planlayıcısı tarafından düşürülen uçaktaydı

Son dakika haberi... medyasının Rus istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde, tarafından düşürülen uçakta ölenler arasında ’nın üst düzey görevlisi Michael D’Andrea’nın da olduğu öne sürüldü. VT'nin haberinin ardından İran'da yarı resmi ajans ve de konuyu gündeme getirdi. Taliban Sözcüsü Zabilullah Mujahid, ABD ordusuna ait Bombraider E-11A tipi özel uçakta 6 kişiye ait cesetlerin bulunduğunu aktarmıştı. Konuyla ilgili ABD makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi. Taliban, her ne kadar uçağı kendilerinin düşürdüğünü açıklasa da, bu konuda bir kesinlik yok.

Süleymani suikastının planlayıcısı uçaktaydı
ı, dün ABD askeri personelini taşıyan uçağın Gazni Eyaleti'nde düşürüldüğünü aktarmıştı. İddiayı ilk olarak Rusya'da yayın yapan Veterans Today (RT) internet sitesi ortaya attı. VT'nin Rus istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, 'nın Ortadoğu Şefi Michael D'Andrea'nın düşen uçakta olduğu iddia edildi. 'daki operasyonlarda rol aldığı için Ayetullah Mike lakabı takılan D'Andrea'nın lideri Usame bin Ladin'in bulunması ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğu düşünülüyor.




VT'nin haberinin ardından İran'da yarı resmi ajans ve de konuyu gündeme getirdi. Taliban Sözcüsü Zabilullah Mujahid, ABD ordusuna ait Bombraider E-11A tipi özel uçakta 6 kişiye ait cesetlerin bulunduğunu aktarmıştı. Konuyla ilgili ABD makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi. Taliban, her ne kadar uçağı kendilerinin düşürdüğünü açıklasa da, bu konuda bir kesinlik yok.


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2017'de CIA'nın İran masasına getirilen De Andrea, Amerikan istihbarat dünyasında efsane olmuş bir isimdi. Usame Bin Ladin'i yakalayan adam olarak tanınıyordu. Eşinden ötürü islamiyeti seçtiği ve ibadetini ihmal etmeyen bir Müslüman olduğu da vurgulanıyor.



Usame Bin Ladin operasyonunu anlatan Zero Dark Thirty filmindeki The Wolf karakterine ilham veren kişinin D'Andrea olduğu belirtiliyor.

SABAH

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