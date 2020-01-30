Macron yine haddini aştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya hamlelerini hazmedemeyişi halen sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile basın toplantısı düzenleyen Macron, Türkiye'nin Libya konusunda verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. Türk Dışişleri ise "Önce Hafter'e verdiği desteği bitir" dedi.
- Dünya
- 30.01.2020
- Gazete
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