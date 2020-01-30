Bugünkü
Takvim

Macron yine haddini aştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya hamlelerini hazmedemeyişi halen sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile basın toplantısı düzenleyen Macron, Türkiye'nin Libya konusunda verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. Türk Dışişleri ise "Önce Hafter'e verdiği desteği bitir" dedi.

Macron yine haddini aştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya hamlelerini hazmedemeyişi halen sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile basın toplantısı düzenleyen Macron, Türkiye'nin Libya konusunda verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. Türk Dışişleri ise "Önce Hafter'e verdiği desteği bitir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMacron yine haddini aştı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri