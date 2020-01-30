Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişide görülen Coronavirüs, 134 kişinin ölümüne yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirlere rağmen virüs hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor.







Çin'in dışında 20 ülkede görülen virüsle ilgili panik yaşanıyor. Ancak Çin, Tayland, Tayvan, Fransa, Malezya'da neredeyse her noktada virüsten korunmak isteyen maskeliler göze çarpıyor.





Çin



Coronavirüs semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.





Tayvan





Fransa







Hong Kong 8 vaka



Macao 5 vaka



Tayvan 8 vaka



Tayland 14 vaka



ABD 5 vaka



Avustralya 5 vaka



Singapur 5 vaka



Malezya 7 vaka



Güney Kore 4 vaka



Japonya 6 vaka



Fransa 8 vaka



Almanya 2 vaka



İtalya 1 vaka



Filipinler 3 vaka



Avusturya 1 vaka



Vietnam 2 vaka



Nepal 1 vaka



Kanada 2 vaka



Kamboçya 1 vaka



Sri Lanka 1 vaka



