Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişide görülen Coronavirüs, 134 kişinin ölümüne yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirlere rağmen virüs hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor.
Çin'in dışında 20 ülkede görülen virüsle ilgili panik yaşanıyor. Ancak Çin, Tayland, Tayvan, Fransa, Malezya'da neredeyse her noktada virüsten korunmak isteyen maskeliler göze çarpıyor.
Çin
Coronavirüs semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.
Tayvan
Fransa
Hong Kong 8 vaka
Macao 5 vaka
Tayvan 8 vaka
Tayland 14 vaka
ABD 5 vaka
Avustralya 5 vaka
Singapur 5 vaka
Malezya 7 vaka
Güney Kore 4 vaka
Japonya 6 vaka
Fransa 8 vaka
Almanya 2 vaka
İtalya 1 vaka
Filipinler 3 vaka
Avusturya 1 vaka
Vietnam 2 vaka
Nepal 1 vaka
Kanada 2 vaka
Kamboçya 1 vaka
Sri Lanka 1 vaka
- Dünya
- 30.01.2020
- Gazete
Çin’de ortaya çıkan Coronavirüs 21 ülkeye yayıldı
Çin’de yarasadan geçen Coronavirüs 21 ülkeye yayıldı. Ancak Çin, Tayland, Tayvan, Fransa, Malezya’da diğer ülkelere göre daha çok maskeliler dikkat çekiyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişide görülen Coronavirüs, 134 kişinin ölümüne yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirlere rağmen virüs hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor.
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