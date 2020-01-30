Bugünkü
Takvim

’de ortaya çıkan Coronavirüs 21 ülkeye yayıldı

’de yarasadan geçen Coronavirüs 21 ülkeye yayıldı. Ancak Çin, Tayland, Tayvan, , ’da diğer ülkelere göre daha çok maskeliler dikkat çekiyor.

21 ülke 'Corona'madı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişide görülen Coronavirüs, 134 kişinin ölümüne yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemek i alınan tüm tedbirlere rağmen virüs hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor.



Çin'in dışında 20 ülkede görülen virüsle ilgili panik yaşanıyor. Ancak Çin, Tayland, Tayvan, , 'da neredeyse her noktada virüsten korunmak isteyen maskeliler göze çarpıyor.


Çin

Coronavirüs semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.


Tayvan


Fransa



Hong Kong 8 vaka

Macao 5 vaka

Tayvan 8 vaka

Tayland 14 vaka

ABD 5 vaka

5 vaka

Singapur 5 vaka

Malezya 7 vaka

4 vaka

6 vaka

Fransa 8 vaka

2 vaka

1 vaka

3 vaka

1 vaka

Vietnam 2 vaka

Nepal 1 vaka

2 vaka

Kamboçya 1 vaka

1 vaka

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriÇin’de ortaya çıkan Coronavirüs 21 ülkeye yayıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri