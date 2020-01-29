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  • 29.01.2020 21:22
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 21:31

Son dakika: 'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre saat 21.07'de 'ın Orumiyeh ilinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe olan deprem Türkiye'nin doğu illerinde hissedildi.

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre 'ın Orumiyeh ilinde 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem deprem Türkiye'nin doğu illerinde hissedildi.

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