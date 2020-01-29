AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre İran'ın Orumiyeh ilinde 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem deprem Türkiye'nin doğu illerinde hissedildi.
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AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre İran'ın Orumiyeh ilinde 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem deprem Türkiye'nin doğu illerinde hissedildi.
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