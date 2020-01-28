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  • 28.01.2020 09:59
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:59

Son dakika: 'da fabrika ı: 8 ölü

'ın Lahor kentindeki bir fabrikada patlama sonucu çıkan da 8 kişi hayatını kaybetti. 2012'de çıkan iki fabrika yangınında da 314 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da fabrika yangını: 8 ölü

Ulusal medyadaki habere göre Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un İmamia bölgesindeki bir parfüm fabrikasında, sabaha karşı yaşanan patlama sonucu çıktı.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu 'ın Pencap ile Sindh eyaletleri ülke ticaretinin merkezi kabul ediliyor.

İki eyalette 2012'de çıkan iki fabrika yangınında 314 kişi hayatını kaybetmiş, 600'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

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