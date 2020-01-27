İsveçli kadın gazeteci Åsa Westerberg, ABD merkezli sosyal platform MeWe'de, İslam ve Müslümanlara hakaret eden yorumlar yazdığı için 4 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Stockholm Södertörn Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Westerberg, İslam ve Müslümanlara hakaretin yanı sıra Müslümanları savunduğu iddiasıyla İsveçli televizyoncu Tomas Åberg'e hakaret gerekçesiyle 4 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

NEFRET SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ

Paylaşımları nedeniyle ''nefret suçu'' hükmü giyen kadın gazeteci sosyal medyada yayımladığı bildiride suçsuz olduğunu ve polisin zor kullanarak kendisini mahkemeye götürdüğünü iddia etti.

SKANDAL PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Gazeteci kadın İslam'ın dünyada yok edilmesi gerektiği yönünde skandal paylaşımlarda bulunurken, İslam dini ve Müslümanlara ağır hakaretler yağdırmıştı.