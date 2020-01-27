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  • 27.01.2020 23:20
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 23:35

İsveçli gazeteci 'e sosyal medyada 'a hakaretten ceza

İsveçli kadın gazeteci , ABD merkezli sosyal platform 'de, ve Müslümanlara hakaret eden yorumlar yazdığı için 4 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Westerberg, İslam'ın dünyada yok edilmesi gerektiği yönünde skandal paylaşımlarda bulunurken, İslam dini ve Müslümanlara ağır hakaretler yağdırmıştı.

İsveçli gazeteciye İslam'a hakaretten ceza

İsveçli kadın gazeteci , ABD merkezli sosyal platform 'de, ve Müslümanlara hakaret eden yorumlar yazdığı için 4 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Stockholm Södertörn Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Westerberg, İslam ve Müslümanlara hakaretin yanı sıra Müslümanları savunduğu iddiasıyla İsveçli televizyoncu Tomas Åberg'e hakaret gerekçesiyle 4 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

NEFRET SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ
Paylaşımları nedeniyle ''nefret suçu'' hükmü giyen kadın gazeteci sosyal medyada yayımladığı bildiride suçsuz olduğunu ve polisin zor kullanarak kendisini mahkemeye götürdüğünü iddia etti.

SKANDAL PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU
Gazeteci kadın İslam'ın dünyada yok edilmesi gerektiği yönünde skandal paylaşımlarda bulunurken, İslam dini ve Müslümanlara ağır hakaretler yağdırmıştı.

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