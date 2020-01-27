Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.01.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:02

'da 60 yaşındaki bir kadın nda öldü

'da düzenlenen nda 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Otel yönetiminden sosyal medyada yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının ailesi ve arkadaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Büyük şok! Kek yerken öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Queensland eyaletinin Hervey Bay kentindeki bir otelde " Günü" etkinlikleri kapsamında, "" adı verilen çikolata sosu ve hindistan ceviziyle kaplanmış keki belirli bir sürede en çok yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmacılardan 60 yaşındaki kadın, kek yerken fenalaştı.

Olay yerinde kalp masajı yapılan kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Otel yönetiminden sosyal medyada yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının ailesi ve arkadaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Ülkede her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü'nde kek, tart ve sosisli sandviç gibi yiyecekleri yeme yarışmaları yapılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'da 60 yaşındaki bir kadın kek yeme yarışmasında öldü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri