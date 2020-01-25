George Soros'un sinsi planı Hayatı spekülatörlükle, gençleri kandırmakla geçen George Soros, yine birçok kişinin katili olmaya hazır... 89 yaşındaki Soros, Trump'ı "dolandırıcı", "nihai narsisist" ve "iklim inkarcı" olarak eleştirdi.

Hayatı spekülatörlükle, gençleri kandırmakla geçen George Soros, yine birçok kişinin katili olmaya hazır... 89 yaşındaki Soros, Trump'ı "dolandırıcı", "nihai narsisist" ve "iklim inkarcı" olarak eleştirdi. "Hayatımın en önemli ve en kalıcı projesi" adını verdiği yeni bir üniversite ağına 1 milyar dolar enjekte ettiğini söyledi. Soros, Açık Toplum Üniversite Ağı yeni OSUN'un dünya çapında yüksek öğrenim ağları ile büyük paneller düzenleyeceklerini ve bunun için 1 milyar dolar ayırdığını belirtti.