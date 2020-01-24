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  • 24.01.2020 19:58
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 19:58

Son dakika: 'de ikinci koronavirüs vakası

Son dakika haberi! ’nin Washington eyaletinde bir kişide koronavirüs (2019-nCoV) teşhis edilmesinin ardından ikinci vaka Illionis eyaletindeki kentinde görüldü.


Illinois Halk Sağlığı Departmanından yapılan açıklamada, 60 yaşlarında lu bir kadında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Chicago'daki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019'da salgının başladığı 'in Wuhan kentine gittiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Yetkililer, bu kişinin seyahat ederken semptom taşımadığı için virüsü yaydığını düşünmediklerini aktardı.

Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak 'deki 22 eyalette 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

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