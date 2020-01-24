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Putin, ’da tutuklu bulunan kadın askerine karşılık ’teki meydanın tapusunu aldı

Putin, 'de düzenlenen 5. 'na katıldı. Putin, ’da tutuklu bulunan eski bir İsrail kadın askerine karşılık, ’teki ’nın tapusunu aldı.

Ver kızı al meydanı
İsrail'de düzenlenen 5. 'na, lideri 'in de aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katıldı. Putin, forumdan önce kızı Rusya'da tutuklu bulunan anne Yaffe Issachar'ı kabul etti. Kadına "Her şey yoluna girecek" dedi.



basını ise Putin'in, kıza karşılık 'teki 'nın tapusunu aldığı haberini manşete çekti.



Nisan 2019'da 'da havalimanında gözaltına alınan Naama Issachar'ın valizinde uyuşturucu bulunmuştu.

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