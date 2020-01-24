İsrail'de düzenlenen 5. Dünya Holokost Forumu'na, Rusya lideri Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katıldı. Putin, forumdan önce kızı Rusya'da tutuklu bulunan anne Yaffe Issachar'ı kabul etti. Kadına "Her şey yoluna girecek" dedi.
İsrail basını ise Putin'in, kıza karşılık Kudüs'teki Alexander Meydanı'nın tapusunu aldığı haberini manşete çekti.
Nisan 2019'da Moskova'da havalimanında gözaltına alınan Naama Issachar'ın valizinde uyuşturucu bulunmuştu.
İsrail basını ise Putin'in, kıza karşılık Kudüs'teki Alexander Meydanı'nın tapusunu aldığı haberini manşete çekti.
Nisan 2019'da Moskova'da havalimanında gözaltına alınan Naama Issachar'ın valizinde uyuşturucu bulunmuştu.
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