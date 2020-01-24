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  • 24.01.2020 15:56
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:56

'den 'e 22 tırlık

Birleşmiş Milletler () tarafından, 'nin kentine 22 tırlık malzemesi gönderildi. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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