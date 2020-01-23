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'in kıyafeti 'yi aratmadı! Üzerindekiler ve Avrupa malı çıktı...

Meşru hükümete karşı darbe girişimini sürdüren Hafter'in kıyafeti, 'i aratmadı. 'in üzerindeki kıyafet ve aksesuarlar ve Avrupa malı çıktı.

UNiforma
Darbeci General Hafter'in kıyafeti, Birleşmiş Milletler'i aratmadı. Hafter'in üzerindeki kıyafet ve aksesuarlar ABD ve Avrupa malı çıktı.




GÖMLEK: Amerikan Guess 500 dolar

TAKIM ELBİSE: İtalyan Zegna 8 bin dolar

SAAT: İsviçreli Tissot 11 bin dolar

GÖZLÜK: Fransız Dior 2 bin dolar



BARIŞ İSTEMİYOR
'da meşru hükümete karşı darbe girişimini sürdüren Hafter, barıştan kaçtı. i umursamadı. Trablus'ta 'na Grad füzeleri yağdırdı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçler, başkent Trablus'ta farklı cephelerde havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etti. ve 'de anlaşmalara imza atmadan kaçan Hafter, savaştan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafter'e bağlı güçler, dün Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Rus yapımı 6 Grad füzesi isabet eden havalimanında büyük hasar meydana geldi. Uçuşlar iptal edildi.

UÇAKLARI VURURUZ
Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.

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