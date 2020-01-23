Darbeci General Hafter'in kıyafeti, Birleşmiş Milletler'i aratmadı. Hafter'in üzerindeki kıyafet ve aksesuarlar ABD ve Avrupa malı çıktı.
GÖMLEK: Amerikan Guess 500 dolar
TAKIM ELBİSE: İtalyan Zegna 8 bin dolar
SAAT: İsviçreli Tissot 11 bin dolar
GÖZLÜK: Fransız Dior 2 bin dolar
BARIŞ İSTEMİYOR
Libya'da meşru hükümete karşı darbe girişimini sürdüren Hafter, barıştan kaçtı. Ateşkesi umursamadı. Trablus'ta Mitiga Havalimanı'na Grad füzeleri yağdırdı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçler, başkent Trablus'ta farklı cephelerde havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etti. Moskova ve Berlin'de anlaşmalara imza atmadan kaçan Hafter, savaştan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafter'e bağlı güçler, dün Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Rus yapımı 6 Grad füzesi isabet eden havalimanında büyük hasar meydana geldi. Uçuşlar iptal edildi.
UÇAKLARI VURURUZ
Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.
GÖMLEK: Amerikan Guess 500 dolar
TAKIM ELBİSE: İtalyan Zegna 8 bin dolar
SAAT: İsviçreli Tissot 11 bin dolar
GÖZLÜK: Fransız Dior 2 bin dolar
BARIŞ İSTEMİYOR
Libya'da meşru hükümete karşı darbe girişimini sürdüren Hafter, barıştan kaçtı. Ateşkesi umursamadı. Trablus'ta Mitiga Havalimanı'na Grad füzeleri yağdırdı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçler, başkent Trablus'ta farklı cephelerde havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etti. Moskova ve Berlin'de anlaşmalara imza atmadan kaçan Hafter, savaştan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafter'e bağlı güçler, dün Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Rus yapımı 6 Grad füzesi isabet eden havalimanında büyük hasar meydana geldi. Uçuşlar iptal edildi.
UÇAKLARI VURURUZ
Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.