Trump için zor günler ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinin ilk duruşması, Senato'da dün başladı. Oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alındı. Duruşmaya Davos'ta bulunan Trump katılmadı. Senato'dan Trump'ın suçsuz bulunması yönünde bir karar çıkması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinin ilk duruşması, Senato'da dün başladı. Oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alındı. Duruşmaya Davos'ta bulunan Trump katılmadı. Senato'dan Trump'ın suçsuz bulunması yönünde bir karar çıkması bekleniyor. TÜM MANŞETLER