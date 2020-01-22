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  • 22.01.2020 10:07
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:51

Selman'ın Amazon'un sahibi ’u hacklediği iddia edilmişti! BM'den açıklama geldi

İngiliz , Suudi Veliaht bin Selman’ın, uygulaması üzerinden mesajlaştığı Amazon’un sahibi milyarder ’un telefonunu hacklediği iddiasında bulundu. Birleşmiş Milletler'den yapılan son dakika açıklamasında, " bin Selman, Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesine karışmış olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en zengin adamını hackledi

, Amazon'un kurucusu ve gazetesinin patronu 'un telefonunun, Muhammed bin Selman tarafından hacklendiği iddiasında bulundu.

BÜYÜK ÇAPTA KİŞİSEL VERİ İNDİRİLDİ
İngiliz gazete, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Prens'in yakın ilişkiler geliştirdiği milyarder Jeff Bezos'la zaman zaman uygulaması üzerinden yazıştığını söyledi.

İddiaya göre 2018 yılının Mayıs ayında gerçekleşen olayda Selman, kişisel hesabı üzerinden ünlü milyardere bir mesaj gönderdi. Zararlı bir kod içeren mesajı telefonuna indiren Bezos'un telefonu, bu olayın ardından büyük çapta veriyi Selman'ın hesabına aktardı.



BEZOS, HACKLENDİĞİNİ FARK ETMEDİ
Olayın gerçekleştiği söylenen Mayıs 2018 tarihinden 5 ay sonra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dikkat çeken gazete, sonrasında Bezos'un özel hayatına dair birçok haberin çıkmaya başlamasının da bu ihtimali kuvvetlendirdiğini söyledi.

Telefonunun hacklendiğini 2019 yılına kadar fark etmeyen Bezos, o tarihe kadar yakın ilişkiler kurduğu Suudi Prens'ten büyük bir darbe almış oldu.

BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Birleşmiş Milletler'den yapılan son dakika açıklamasında, "Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesine karışmış olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler uzmanları, Suudi Prens bin Selman'ın Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesi olayına dahil olmasının mümkün olduğunu açıkladı.

BM uzmanlarının raporunda, Amazon'un kurucusu Bezos'un telefonun hacklenmesinde İsrail tabanlı casus yazılım kullanılmış olabileceği ifade edildi.

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KEMAL 61 KEMAL 61

BU SELMAN AZILLI KATİLDİR ,KAFAYA KOYDUĞUNU YAPAR ,HEMDE ACIMASICA..

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cevapla 22.01.2020 12:14
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