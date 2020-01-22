ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, sayılı zenginler arasına girdi. Obama çifti, son 3.5 yılda, servetine servet kattı. 2005-2016 arasında 20.5 milyon dolar kazanan çiftin serveti, bir anda 100 milyon doları aştı. İkili anıları için Penguin Random House'tan 65 milyon dolar aldı. Konferans ve kitap gelirleriyle de servetleri çoğaldı.
- Dünya
- 22.01.2020
- Gazete
Dolar milyoneri Obama
ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, sayılı zenginler arasına girdi. Obama çifti, son 3.5 yılda, servetine servet kattı. 2005-2016 arasında 20.5 milyon dolar kazanan çiftin serveti, bir anda 100 milyon doları aştı.
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