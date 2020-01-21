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  • 21.01.2020 21:55
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 21:55

Son dakika: Rejim güçleri ’in batısında yerleşim alanlarını vurdu: 9 ölü

Son dakika haberine göre ’de rejime ait savaş uçakları tarafından akşam saatlerinde  ilinin batısına yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Esed yine yerleşim alanlarını vurdu: 9 ölü

'de rejime ait savaş uçakları tarafından akşam saatlerinde ilinin batısına yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gün içerisine Halep'in batı kırsalına yönelik saldırılarına devam eden rejimine ait savaş uçakları, akşam saatlerinde de yerleşim alanlarını vurdu. İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.



Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, sosyal medya hesabından olay yerinden fotoğraflar paylaştı. Saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye çalışan ekipler, aynı zamanda enkaz altında kalanları kurtarmaya da çalışıyor. Saldırı bölgesinde ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

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