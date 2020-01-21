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  • 21.01.2020 10:57
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:57

'na asker gönderiyor

, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla 'na asker gönderme kararı aldı.

Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor

Yonhap'ın Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, 'na gönderilecek askerlerin, liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi.

Askerlerin temel görevinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemilerini ve vatandaşlarını korumak olacağı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ
Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında, 13 Haz 2019'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirini suçlamıştı.

Bölgede, "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine, İngiltere haricinde, Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt verdi. Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ayrı şekilde bölgeye donanma gücü göndereceğini duyurdu.

ve çevresindeki güvenliğin bölge ülkeleriyle sağlanması gerektiğini belirten Tahran yönetimi, bu kapsamda Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bölge ülkelerinin iş birliğini öngören "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdiği plana, Körfez'deki ülkelerin katılmasını istedi. Körfez ülkeleri arasında sadece ve Umman, İran'ın planına ilgi gösterdi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi 'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları, bölgede gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

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