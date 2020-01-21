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Dünya ’a kilitlendi! , Eminem, ve sahne alacak...

Dünya üzerinde en fazla seyirci toplayan, milyarlarca kişiyi ekran başına kilitleyen, yemesi, içmesi, devre arası şovları, güne özel ve fiyatları dudak uçuklatan reklam filmleriyle popüler kültürün en önemli etkinliklerinden biri haline gelmiş olan '' bu sene 2 Şubat'ta Miami'de oynanacak. Etkinlikte, , Eminem, ve sahne alacak.

ABD yanacak!
Dünya üzerinde en fazla seyirci toplayan, milyarlarca kişiyi ekran başına kilitleyen, yemesi, içmesi, devre arası şovları, güne özel ve fiyatları dudak uçuklatan reklam filmleriyle popüler kültürün en önemli etkinliklerinden biri haline gelmiş olan 'Super Bowl' bu sene 2 Şubat'ta Miami'de oynanacak. Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers kupayı almak için Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç sonrası karşılaşma kadar ses getiren partide Lady Gaga, Eminem, Ariana Grande ve 'nin gurur Anadolu Ateşi olacak...



Şampiyonluk karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne olacak.



Dünyaca ünlü yıldız , en sevilen şarkılarını söyleyecek.



, süper gecede gösteri yapacak.

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