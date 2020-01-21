Dünya üzerinde en fazla seyirci toplayan, milyarlarca kişiyi ekran başına kilitleyen, yemesi, içmesi, devre arası şovları, güne özel ve fiyatları dudak uçuklatan reklam filmleriyle popüler kültürün en önemli etkinliklerinden biri haline gelmiş olan 'Super Bowl' bu sene 2 Şubat'ta Miami'de oynanacak. Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers kupayı almak için Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç sonrası karşılaşma kadar ses getiren partide Lady Gaga, Eminem, Ariana Grande ve Türkiye'nin gurur Anadolu Ateşi olacak...
Şampiyonluk karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne olacak.
Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, en sevilen şarkılarını söyleyecek.
Anadolu Ateşi, süper gecede gösteri yapacak.
Şampiyonluk karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne olacak.
Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, en sevilen şarkılarını söyleyecek.
Anadolu Ateşi, süper gecede gösteri yapacak.
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