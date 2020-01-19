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  • 19.01.2020 20:13
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 20:13

'de askeri kampa hava saldırısı: 87 ölü

Son dakika haberine göre 'de destekli in, Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Askeri kampa hava saldırısı: 87 ölü

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'in doğusundaki Marib ilinde bulunan askeri kampa yönelik saldırıda 87 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Marib'deki El-Heye Hastanesi yetkilileri, ölenlerden çoğunun kimlik tespitinin yapılamadığını, kentteki hastanelerin, ölü ve yaralı sayısının yüksek olması nedeniyle dolup taştığını belirtti.

Hükümete bağlı askeri kaynaklar, tarafından düzenlenen saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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