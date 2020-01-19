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Boeing düşüyor

ABD merkezli uçak şirketi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının teknik inceleme sırasında uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun keşfedildiğini açıkladı. Boeing'den yapılan açıklamada, "Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz 737 Max'in güvenli olmasını sağlamaktır" denildi.

Boeing düşüyor
ABD merkezli uçak şirketi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının teknik inceleme sırasında uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun keşfedildiğini açıkladı. Boeing'den yapılan açıklamada, "Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz 737 Max'in güvenli olmasını sağlamaktır" denildi.

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