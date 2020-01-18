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  • 18.01.2020 10:29
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 10:36

Son dakika: hazımsızlığı! ’den skandal kararı

Son dakika herine göre 'nin 'deki hukuka uygun arama faliyetlerini bir türlü kabullenemeyen Avrupa Birliği'nden skandal bir karar geldi. AB Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gitti.

AB’den skandal Türkiye kararı

Alman medyası, Avrupa Birliği'nin 'deki sondaj çalışmaları ve 'deki askeri operasyonları nedeniyle 'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gittiğini yazdı.

YARDIMI YÜZDE 75 KISTI
Essen merkezli Funke Mediengruppe, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu'na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; , Türkiye'ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.

Bu bağlamda AB Türkiye'ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro'su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.

KESİNTİNİN GEREKÇESİ BELLİ
İspanyol siyasetçi, AB'nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.

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