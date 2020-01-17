Süleymani bombacıydı ABD Başkanı Donald Trump, öldürdükleri Kasım Süleymani için açtı ağzını yumdu gözünü: O yol kenarı bombalarının kralıydı. Bu o..... ç..... yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok...

ABD Başkanı Donald Trump, öldürdükleri Kasım Süleymani için açtı ağzını yumdu gözünü: O yol kenarı bombalarının kralıydı. Bu o..... ç..... yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok... TÜM MANŞETLER