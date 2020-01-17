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Nissan'ın eski 'su soruşturmasında yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı

Nissan'ın eski 'su 'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan 'a üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı.

İşte o görüntü
Nissan'ın eski 'su 'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan 'a üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı. 29 Aralık'ta Ghosn'la birlikte 'ye 05.30'da iniş yapan vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı Z.'nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları ortaya çıktı. Saat 10.00'da pasaport çıkış işlemlerini yaptırarak 12.20'de Lübnan Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'den ayrıldıkları anlaşıldı.


ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z.'nin 'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.



Ghosn'un eşi Garole Ghosn, Lübnan'a daha önce gitmiş, kaçışı organize etmişti.

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