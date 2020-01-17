Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı. 29 Aralık'ta Ghosn'la birlikte Türkiye'ye 05.30'da iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z.'nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları ortaya çıktı. Saat 10.00'da pasaport çıkış işlemlerini yaptırarak 12.20'de Lübnan Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'den ayrıldıkları anlaşıldı.
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z.'nin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.
Ghosn'un eşi Garole Ghosn, Lübnan'a daha önce gitmiş, kaçışı organize etmişti.
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z.'nin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.
Ghosn'un eşi Garole Ghosn, Lübnan'a daha önce gitmiş, kaçışı organize etmişti.
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