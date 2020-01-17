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  • 17.01.2020 23:05
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 23:13

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında camiyi terk etti

'ın Dini Lideri Ayetullah 8 yıl aranın ardından Tahran'da Cuma namazı kıldırdı. Camide beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan , namaz biter bitmez camiyi terk etti.

dini lideri Ayetullah , 8 yıl aradan sonra başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Musalla Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler İran'da şok etkisi yarattı. Namaz sırasında Ali Hamaney'in arkasında saf tutan , duaya kalmayarak İmam Humeyni Musalla Camii'ni terk etti.

Ruhani'nin son dönemde İran'da yapılan hükümet karşıtı protestolar ve hükümeti istifaya çağıran sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiğini iddia ediliyor.

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