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’da reform istifası

'da , Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için istifa etti. Oluşturulacak yapısına, Devlet Başkanı 'in karar vereceği belirtildi. Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında 'in yeni kurulacak hükümette iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını kaydetti.

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