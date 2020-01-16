Rusya'da Medvedev Hükümeti, Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için istifa etti. Oluşturulacak yeni hükümetin yapısına, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceği belirtildi. Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Dmitriy Medvedev'in yeni kurulacak hükümette iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını kaydetti.
- Dünya
- 16.01.2020
- Gazete
Rusya’da reform istifası
Rusya'da Medvedev Hükümeti, Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için istifa etti. Oluşturulacak yeni hükümetin yapısına, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceği belirtildi. Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Dmitriy Medvedev'in yeni kurulacak hükümette iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını kaydetti.
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