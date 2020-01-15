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Bomba ittifak

'ın nükleer yükümlülüklere uymayacağını açıklamasının ardından, , ve ortak karar aldı. Yapılan açıklamada "İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek için konuyu 'a taşıyoruz" denildi. Öte yandan İran'da sokağa dökülen binlerce kişi, için "İstifa" sloganı attı.

Bomba ittifak
İran'ın nükleer yükümlülüklere uymayacağını açıklamasının ardından, , ve ortak karar aldı. Yapılan açıklamada "'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek için konuyu 'a taşıyoruz" denildi. Öte yandan İran'da sokağa dökülen binlerce kişi, için "İstifa" sloganı attı.

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