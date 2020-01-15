Bomba ittifak

İran'ın nükleer yükümlülüklere uymayacağını açıklamasının ardından, Fransa, Almanya ve İngiltere ortak karar aldı. Yapılan açıklamada "İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek için konuyu Ortak Komisyon'a taşıyoruz" denildi. Öte yandan İran'da sokağa dökülen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani için "İstifa" sloganı attı.
- Dünya
- 15.01.2020
- Gazete
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