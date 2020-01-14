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  • 14.01.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:47

medyası uçağını düşüren hükümetin istifasını istiyor!

’ın yolcu uçağını saldırı uçağı sanıp ‘yanlışlıkla’ vurması ülke basınında da geniş yer aldı. Tahran hükümetinin ‘yanlışlıkla’ açıklaması İran medyasını da kızdırdı. Hükümete yakınlılığı ile bilinen İran gazeteleri, “Affedilemez -Özür, istifa ve telafi-Sohrabların yası- Kamuoyunun mahkemesi ” manşetleriyle Ruhani ve ekibinin isitifasını istedi.

Ukrayna uçağını düşüren hükümetin istifasını istiyor!

'ın 'daki kılıcı Kasım Süleymani'nin tarafından öldürülmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İntikam yeminleri eden İran, ABD'nin 'ta bulunan üssüne füze saldırısı yaptı. Ancak aynı saatlerde İran'da bir uçağının düşmesi "acaba Tahran hükümeti mi düşürdü" sorusunu gündeme getirmişti. Uçağın düşmesinden birkaç gün sonra 'yanlışlıkla' düşürdük açıklaması yapan İran hükümeti, dünyanın yanı sıra kendi ülkesindeki halkın ve medyanın da büyük tepkisini çekmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın saldırgan bir uçak sanıldığı ve füzeyle vurulduğunu açıklaması, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

İran'daki muhafazakar ve reformist çizgideki çoğu gazete, bu olaydan ötürü yetkililerin istifasını istedi.

"AFFEDİLEMEZ"
Hükümete yakınlılığı ile bilinen İran gazeteleri, "Affedilemez -Özür, istifa ve telafi-Sohrabların yası- Kamuoyunun mahkemesi " manşetleriyle Ruhani ve ekibinin isitifasını istedi.

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