Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.01.2020 13:28
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28

'dan ilginç nükleer anlaşma önerisi: Adı Trump olsun

Başbakanı , 'la nükleer anlaşmayı D Başkanı 'ın isteklerini karşılayacak bir anlaşmayla değiştirme çağrısı yaptı. ‘Gelmiş geçmiş en kötü anlaşma’ ifadesini kullanan Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" çağrısı yaptı.

Johnson'dan ilginç öneri: Adı Trump olsun

'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayla ilgili BBC'ye değerlendirmede bulunan , bunun D nezdinde kusurlu olduğunu, bir önceki Başkan Barack Obama'nın bakış açısıyla yapıldığını belirtti.

'Gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' ifadesini kullanan Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" çağrısı yaptı.

Johnson, "Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur" ifadelerini kullandı.

'E3' grubu olarak Almanya ve Fransa'yla hareket etmiş ve İran'la nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBoris Johnson'dan ilginç nükleer anlaşma önerisi: Adı Trump olsun
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri