İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayla ilgili BBC'ye değerlendirmede bulunan Boris Johnson, bunun ABD nezdinde kusurlu olduğunu, bir önceki Başkan Barack Obama'nın bakış açısıyla yapıldığını belirtti.

'Gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' ifadesini kullanan Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" çağrısı yaptı.

Johnson, "Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur" ifadelerini kullandı.

İngiltere 'E3' grubu olarak Almanya ve Fransa'yla hareket etmiş ve İran'la nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.