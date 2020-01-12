ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesi karşısında Irak meclisinin ABD güçlerini gönderme yönünde karar almasının ardından Washington-Bağdat gerilimi tırmanırken, Irak'ta bazı yüzler Rusya'ya çevrildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Iraklı milletvekillerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almanın imkânlarını araştıran Irak hükümeti, Rus tarafıyla bu konuda görüşmeler yürütüyor.

Haberde, Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Kerim Alevi'nin açıklamalarına yer verildi. "Rusya ile S-400 füze sistemlerini görüşüyoruz, ancak henüz sözleşme imzalamadık" diyen Alevi ekledi: "Amerikalıların gerekli silahları almamıza yardım etmemekle bizi birçok kez hayal kırıklığına uğratmış olması bağlamında bu füzeleri almamız gerekiyor."

BAŞBAKANIN İSTİFASI NEDENİYLE GÖRÜŞMELER DURMUŞTU

Bir Iraklı yetkilinin üç ay önce S-400'lerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya'yı ziyaret ettiğini aktaran Alevi, ancak Irak'taki protestoların 30 Kasım 2019'da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunmasına yol açtığı siyasi kriz nedeniyle müzakerelerin ertelendiğini belirtti.

Abdulmehdi, şu anda başbakanlık görevini vekâleten yürütüyor.

'IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI RUSYA İLE GÖRÜŞSÜN' TALEBİ

Ancak vekiller, ABD askerlerinin ülkeyi terk etme olasılığı nedeniyle Bağdat'ta S-400 görüşmelerine yeniden yoğunlaşmaya karar verildiğini söyledi.

Habere göre Savunma Bakanlığı temsilcilerinden, 'Rusya ile hava savunma sistemlerinin alımını görüşmelerine geçilmesi' talep edildi.

'RUSYA DAHİL İSTEDİĞİ ÜLKEDEN ALSIN'

Komisyon üyelerinden Abdulhalık el Azzavi "Başbakana istediği herhangi bir ülkeden hava savunma sistemleri satın alma, bunun için para harcama yetkisi verdik." dedi.

Azzavi, sistemlerin "Rusya'dan veya başka herhangi bir ülkeden" satın alınabileceğini sözlerine ekledi.

ABD'NİN MEŞHUR S-400 YAPTIRIMLARI

Rus yetkililerin daha önce Irak'a bu hava savunma sistemlerini satın almasını önermiş olduğunu aktaran WSJ, S-400'lerin satın alınması durumunda ise Washington'un Bağdat'a yaptırım uygulayabileceğine dikkat çekti.

WSJ, Irak Savunma Bakanlığı yetkililerinin yazıdaki iddialarla ilgili yorum yapmadıklarını ifade etti.