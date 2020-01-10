Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair çok sayıda kanıtlar olduğunu açıkladı. Ukrayna da, uçağın düşmesinde füze saldırı, motor arızası ya da terör eylemi olabileceğini bildirdi.
- Dünya
- 10.01.2020
- Gazete
Kanada: Uçağı füze düşürdü
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair çok sayıda kanıtlar olduğunu açıkladı. Ukrayna da, uçağın düşmesinde füze saldırı, motor arızası ya da terör eylemi olabileceğini bildirdi.
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