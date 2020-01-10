Kanada: Uçağı füze düşürdü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair çok sayıda kanıtlar olduğunu açıkladı. Ukrayna da, uçağın düşmesinde füze saldırı, motor arızası ya da terör eylemi olabileceğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair çok sayıda kanıtlar olduğunu açıkladı. Ukrayna da, uçağın düşmesinde füze saldırı, motor arızası ya da terör eylemi olabileceğini bildirdi. TÜM MANŞETLER