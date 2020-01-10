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ABD-İran geriliminde tansiyon düştü

ABD’nin Süleymani’yi öldürmesinin ardından yükselen tansiyon düşmeye başladı. ABD, “İran’la ön koşulsuz görüşmeye hazırız” açıklaması yaptı. Irak Selahattin'de ABD askerlerinin bulunduğu Balad Hava Üssü yakınlarına roket düştü.

Tansiyon düştü
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesine füzelerle karşılık veren İran, misillemenin dozunu düşürdü. Pentagon'dan bir yetkili, İran'ın popülasyonun az olduğu bölgelere füze attığını, amacının kimseyi öldürmeden mesaj vermek olduğunu düşündüklerini bildirdi. Ateşlenen 22 füzeden çok azının hedefi vurduğu belirlendi. Washington ise BMGK'ya gönderdiği mektupta, "Gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz, ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtti.

NATO ASKERİNİ TERCİH EDERİM
ABD Başkanı Trump, "Ortadoğu'da ABD askerlerinin olmasındansa NATO askerlerinin olmasını tercih ederim. NATO Or tadoğu'yu da kapsayacak şekilde genişlemeli. NATO için yeni bir ad buldum: NATOME" dedi.

ABD ÜSSÜ YAKININA ROKET ATILDI
Irak Selahattin'de ABD askerlerinin bulunduğu Balad Hava Üssü yakınlarına roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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