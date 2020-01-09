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'nın en iyi oyuncusu seçilen 'den ibretlik sözler! "Aç kaldım, şimdi neden 10 Ferrari isteyeyim?"

'da yılın futbolcusu seçilen 'lu , çok anlamlı konuştu: Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat isteyeyim? Ferrari hayat kurtarmaz. Eğitimim yok ama her şeyimle insanlara yardım ediyorum…



Liverpool formasıyla yıldızlaşan Sadio Mane, Afrika'nın en iyi oyuncusu seçildi. Sözleri ibretlikti: Aç kaldım. Şimdi neden 10 tane Ferrari isteyeyim? O yüzden insanlara yardım ediyorum.

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