Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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