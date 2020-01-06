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  • 06.01.2020 16:45
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 16:53

/'li teröristlerce tuzaklanan , Timleri tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: bölgesinde eli kanlı /'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan , Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik faciadan kurtardı!
Eli kanlı terör örgütü /, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

yapılan açıklamaya göre, bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan , Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.





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