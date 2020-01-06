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  • 06.01.2020 16:05
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 16:05

güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güçleri gece saatlerinde ve 'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 6, Batı Şeria'da da 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.

İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

güçleri, işgal altındaki ve 'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk, 40'ı kadın olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.

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