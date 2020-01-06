Hafter’den kanlı saldırı Libya'nın doğusundaki milis lideri Hafter'e bağlı savaş uçakları, dün Trablusgarp'taki Kara Harp Okulu'na bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı, 31 askeri öğrenci de hayatını kaybetti. Saldırıyı kınayan Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okulu'na yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Hafter'e bağlı savaş uçakları, dün Trablusgarp'taki Kara Harp Okulu'na bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı, 31 askeri öğrenci de hayatını kaybetti. Saldırıyı kınayan Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okulu'na yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. TÜM MANŞETLER