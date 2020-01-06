ABD elçiliğine 2 füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı. Güvenlik kaynakları bir füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğunu bildirdi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına önceki gün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
- Dünya
- 06.01.2020
- Gazete
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