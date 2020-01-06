ABD elçiliğine 2 füze atıldı Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı. Güvenlik kaynakları bir füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğunu bildirdi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına önceki gün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı. Güvenlik kaynakları bir füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğunu bildirdi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına önceki gün de füzeli saldırı düzenlenmişti. TÜM MANŞETLER