Irak'ta Kasım Süleymani soruşturması!

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısıyla ilgili İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak'a getiren uçak mürettebatına soruşturma açıldığını bildirdi.

Sputnik'e konuşan Halaf, soruşturma komitelerinin, havaalanı içinde olayla ilgili birtakım bilgilere sahip olduğuna inandıkları herkesi soruşturma kapsamına alacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Muhendis, 3 Ocak Cuma günü ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü.

Süleymani'yi taşıyan uçağın iniş saatini ABD tarafına bildirenlerin kimliğine ilişkin henüz teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

Şarku'l Avsat'a konuşan yerel bir kaynak, Haşdi Şabi'nin konuyla ilgili soruşturma kapsamında, Süleymani'nin bulunduğu uçakta bulunan iki kişiyi tedbir amaçlı gözaltına aldığını belirtti.

SUBAY DA GÖZALTINDA!

Kaynak, "Saldırıda ABD birlikleriyle işbirliği yaptığından şüphelenilen bir Iraklı ve bir Suriyeli gözaltına alındı. Aynı şekilde Bağdat Havalimanı'nda saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen bir grup personel ve subay da gözaltına alındı" dedi.

Bazı kaynaklar ise Suriye'deki güç çatışmalarına dikkati çekerek, uçağın iniş saatine ilişkin bilginin Suriyeli bir tarafın sağladığı ihtimalini dile getiriyor.

New York Times gazetesinin eski ve şu an görevde bulunan askeri ve istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre casusların aktardığı bilgilerin ve Suriye'deki gözetleme araçlarından alınan veriler ışığında Süleymani'yi taşıyan konvoyun tespit edildiğini ve Bağdat Havalimanı'ndan ayrılmaya başladığı sırada vurulduğu belirtiliyor.

TRT World'ün haberine göre konvoyun havalimanından ayrıldığı sırada bölgede iki SİHA saldırı hazırlığı için uçuş yapmaktaydı. Ancak ABD'nin bölgede SİHA operasyonları için herhangi bir hava üssü bulunmuyor. ABD'ye ait SİHA'lar Kuveyt'te Ali Es-Selam Hava Üssü, Katar'da Udeyd Hava Üssü ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü'nden havalanıyor. Söz konusu üç hava üssünden Irak hava sahasına en yakın olan Ali Es-Selam Üssü'nden kalkan bir SİHA'nın, Şam istikametinden gelen Süleymani'nin uçağından önce Bağdat'a ulaşması için 570 kilometre mesafe kat etmesi gerekiyor. Bu koşullar, saatte 480 kilometre hıza ulaşabilen Amerikan yapımı MQ-9 Reaper tipi SİHA'nın özellikleriyle uyuşuyor. Nitekim daha önce ABD yetkilileri, saldırının MQ-9 Reaper tipi SİHA ile gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Tüm veriler, operasyonun en az bir buçuk saatlik (Şam'dan uçuş süresi) hazırlık ve uçuş gerektirdiğini gösteriyor. Bu da Süleymani'ye yönelik saldırının istihbaratın da dikkatli çalışmalarına dayalı çok yönlü bir operasyonla düzenlendiği ihtimalini güçlendiriyor.

NETANYAHU'DAN KONUŞMAMA TALİMATI

İsrail Ordusu, saldırı sonrası İran'dan misilleme beklentisiyle, alarm düzeyini artırdığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise hükümet yetkililerine saldırı hakkında konuşmama talimatı verdi.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'ta yer alan haberde, "Eğer İsrail'in operasyonda rolü olsaydı Mossad bunu hemen ilan ederdi. Operasyonda Mossad izlerinden ziyade ABD'nin yöntemi görülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Russia Today'in haberine göre saldırıyla ilgili bilgiler şöyle;

Süleymani'yi taşıyan uçak, Ecnihatuşşam (Şam Kanatları) Havayolları Şirketi'ne aitti. Irak resmi makamları bu uçakta üst düzey bir yetkilinin olduğu bilgisine sahip değildi.

Uçağın iniş saati Perşembe akşamı 23.30'du. Ancak uçak bir saatlik gecikmeyle Bağdat'a ulaşabildi.

Uçak Bağdat Uluslararası Havaalanı'nın 21 numaralı kapısında durdu. Süleymani havaalanındaki geçişi kullanmadı çünkü uçağın yanında kendisini iki araç beklemekteydi. Bu ikisinden birine binen Süleymani beraberindeki araç konvoyuyla birlikte havalimanının çıkış kapısına yöneldi ve bu esnada saldırı gerçekleştirildi.