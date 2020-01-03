Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.01.2020 11:38
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:01

Son dakika: Trablus'ta havaalanına roket saldırısı! Tüm uçuşlar durduruldu!

Son dakika haberine göre Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan tek sivil havaalanına yönelik düzenlenen roketli saldırı sonrası tüm uçuşlar askıya alındı.

Trablus'ta havaalanına roket saldırısı!

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Libya basınında yer alan haberlere göre, başkent Trablus'taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter'e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı'na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Trablus'ta havaalanına roket saldırısı! Tüm uçuşlar durduruldu!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri