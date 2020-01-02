Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.01.2020 08:17
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 08:53

: 'da 5,8 büyüklüğünde

haberine göre, 'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Komşuda panik yaratan deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5.8 büyüklüğündeki , yerel saatle 07.59'da kaydedildi. Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri