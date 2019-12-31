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  • 31.12.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 12:30

Gelin eniştesiyle cinsel ilişkiye girdi! Damat rezalet görüntüleri düğünde ekrana yansıttı

Çin'de bir düğünde damat, dev ekrana gelinin görüntüsünü yansıttı. Görüntüde gelin, 6 aylık hamile olan kız kardeşinin kocasıyla ilişkiye giriyordu. Davetliler de o anın görüntülerini yakalayıp internette paylaştı ve sonrasında görüntüler internette viral oldu. Olayla ilgili video Çin sosyal medya platformu Weibo'dan kaldırıldı, ancak hala Twitter'da yayınlanıyor.

Düğünde damat, dev ekrana gelinin görüntüsünü yansıttı. Görüntüde gelin, 6 aylık hamile olan kız kardeşinin kocasıyla ilişkiye giriyordu.

Damat gelini, sadakatsizliği ve kız kardeşinin eşiyle olan ilişkisinden dolayı küçük düşürmek istedi ve bu yüzden skandal görüntüleri 5 dakika boyunca, aile ve arkadaşlarının gözleri önünde dev ekrandan yansıttı.

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