Gelin eniştesiyle cinsel ilişkiye girdi! Damat rezalet görüntüleri düğünde ekrana yansıttı

Düğünde damat, dev ekrana gelinin görüntüsünü yansıttı. Görüntüde gelin, 6 aylık hamile olan kız kardeşinin kocasıyla ilişkiye giriyordu.
Damat gelini, sadakatsizliği ve kız kardeşinin eşiyle olan ilişkisinden dolayı küçük düşürmek istedi ve bu yüzden skandal görüntüleri 5 dakika boyunca, aile ve arkadaşlarının gözleri önünde dev ekrandan yansıttı.
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