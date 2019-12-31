Kaos planı devrede! Pentagon'un hedefinde Türkiye var

İşte Ergün Diler'in "Kaos Planı" adlı köşe yazısı:



Sevseniz de sevmeseniz de Washington bugün hala en büyük oyun kurucudur. Biz de bu merkezle çatışma halindeyiz.

Bilinmesi gereken bu... Biz kendi yolumuza gidiyoruz ama buna da razı değiller. Rotamızı değiştirmek için gelmek isteyeceklerdir. ÇİN ile aralarında ANLAŞMA ışığı yansa da kesin ve net olan bir şey yok.



DERİN ABD İPEK YOLU'NUN KONTROLÜNÜ İSTEYECEK!

Bu sebepledir ki DERİN ABD Türkiye'nin de merkezde olduğu İPEK YOLU'nun kontrolünü isteyecektir... Kavganın ana teması budur... Ve PENTAGON bu konuda BAŞKAN TRUMP'a rağmen adım atmak isteyecektir. Planlar da hazırdır...

Bizi ilgilendiren nokta da tam burasıdır.







8 KASIM'I BEKLEMEYECEKLER!

Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım... Bakalım ki; KANAL İSTANBUL başta olmak üzere karşı karşıya geldiğimiz alanları bir daha etüt edelim...

Libya'yı da AKDENİZ'i de Yerli OTOMOBİL'i de daha iyi anlayalım... Pentagon ile Trump arasındaki gerilim biliniyor. SIR değil yani... Ancak 2020 yılı yani ABD Başkanlık Seçimi'nin olduğu yıl, çok önemli. Elbette Pentagon, 8 Kasım 2020'yi beklemeyecek. Çok ama çok özel bir çalışma mutlak şekilde yapılacak. Amaçları bu.



İLK HEDEF TÜRKİYE!

Pentagon 'Yeni Dünya Düzeni ve Kaos Ayaklanması" başlıklı çalışmasında 19 ülke hedef seçildi. Yeni Dünya Düzeni'nin sonuçlanmasını engelleyen 19 ülkenin hedef seçilmesi yeni değil. Şimdi vites yükseltme niyetindeler...

Belki şaşıracaksınız ama ABD'nin ilk hedefe koyduğu ülke TÜRKİYE... Ankara, ABD'nin 50 yıllık planlarının önündeki en büyük engel.

DERİN ABD, Akdeniz ve İpek Yolu ile Ortadoğu petrollerinin önündeki Türkiye'yi 2020'de ayaklanma stratejisini hayata geçirerek kenara almak istiyor.

SOKAKLARI KARIŞTIRARAK

YANİ!.



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