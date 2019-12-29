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  • 29.12.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 23:53

'den 'a istihbarat teşekkürü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald 'a teşekkür etti.

Putin'den Trump'a istihbarat teşekkürü

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 'in ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'da terör saldırılarını önlemeye yardımcı olan, özel servis yoluyla iletilen bilgi için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, iki liderin terörle mücadelede iş birliğine devam etme noktasında mutabık kaldığı vurgulandı.

FSB'DEN TERÖR SALDIRISI AÇIKLAMASI
İki liderin telefon görüşmesinin hemen ardından, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamalarında St. Petersburg şehrinde kalabalığın yoğunlaşacağı yerlerde terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, St. Petersburg'da terör saldırısı yapılacağına yönelik bilginin Rusya'ya ABD tarafından iletildiğinin altı çizildi.

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