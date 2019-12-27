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yandı, ! Papaz tek başına kaldı...

'teki yandı. . Tarihi yapının papazı tek başına kaldı. 15 Nisan'da çıkan yangında tarihi katedral büyük hasar görmüştü.

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