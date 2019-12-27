Paris'teki Notre Dame Katedrali yandı. Bağış sözü veren zenginler kaçtı. Tarihi yapının papazı tek başına kaldı.
- Dünya
- 27.12.2019
- Gazete
Notre Dame Katedrali yandı, bağış sözü veren zenginler kaçtı! Papaz tek başına kaldı...
Paris'teki Notre Dame Katedrali yandı. Bağış sözü veren zenginler kaçtı. Tarihi yapının papazı tek başına kaldı. 15 Nisan'da çıkan yangında tarihi katedral büyük hasar görmüştü.
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