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  • 27.12.2019 06:50
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:31

'da yolcu uçağı düştü!

Son dakika haberine göre; 'ın Almatı kenti yakınlarında içinde 100 yolcu bulunan bulunan uçak düştü. İlk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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