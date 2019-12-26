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  • 26.12.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:41

'yi ürküten gelişme! sundan büyük gözdağı

Son dönemde geliştirdiği silah teknolojileriyle dikkat çeken , 'nin her yerine ulaşma kapasitesi olan JL-3 denizaltı sini test etti. ABD , bu tatbikatı "ABD'yi nükleer şantaj tehdidi altında tutma" olarak yorumladı.

ABD'yi ürküten gelişme! Büyük gözdağı

The Washington Times'un haberine göre, su 'nin her yerine ulaşma kapasitesinde olan JL-3 yeni denizaltı sini test etti.

ABD KEŞİF UYDULARI MANEVRALARI TAKİP EDİYOR
'daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz'in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi'nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi. Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.

ABD'Yİ NÜKLEER ŞANTAJ TEHDİDİ ALTINDA TUTMAK İSTİYORLAR
ABD , bu tatbikatın, Çin'in ABD'yi "nükleer şantaj tehdidi altında" tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.

Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.

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