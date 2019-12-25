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'da doğa katliamı! Sahiller toprakla kapatıldı...

'da bulunan ve dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan 'da doğa katliamı yaşandı... Müthiş bir güzelliğe sahip olan sahiller toprakla kapatıldı.Sahiller iş makineleriyle dolup taştı. Ortaya çıkan görüntü iç kararttı. Yetkililer alana kafe ve restoran yapılacağını açıkladı.

Orantısız katliam
'da bulunan ve dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan 'da doğa katliamı yaşandı... Müthiş bir güzelliğe sahip olan sahiller toprakla kapatıldı.



Sahiller iş makineleriyle dolup taştı. Ortaya çıkan görüntü iç kararttı. Yetkililer alana kafe ve restoran yapılacağını açıkladı.

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