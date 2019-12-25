Avrupa'da bulunan ve dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monaco'da doğa katliamı yaşandı... Müthiş bir güzelliğe sahip olan sahiller toprakla kapatıldı.
Sahiller iş makineleriyle dolup taştı. Ortaya çıkan görüntü iç kararttı. Yetkililer alana kafe ve restoran yapılacağını açıkladı.
Sahiller iş makineleriyle dolup taştı. Ortaya çıkan görüntü iç kararttı. Yetkililer alana kafe ve restoran yapılacağını açıkladı.
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