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  • 25.12.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 23:30

'dan TürkAkım projesine destek

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, 'dan ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, ülkesinin güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Macaristan'dan o projeye destek

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı , Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, TürkAkım boru hattı projesinin, 403 kilometrelik Sırbistan bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TürkAkım projesinin, ülkesinin güvenliğini güçlendireceğini vurgulayan Szijjarto, projenin, Macaristan ile ilgili bölümünün planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Szijjarto, 2021 yılından itibaren boru hattından Macaristan'a yıllık 9,8 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini aktararak, "Batı'dan yapılan eleştiriler tamamen asılsız. Çünkü yeni boru hattı üzerinde yer alan 4 Avrupa ülkesinden 3'ü NATO üyesi." ifadesini kullandı.

TÜRKAKIM PROJESİ
TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile 'nın doğal gazı, Karadeniz üzerinden 'ye ve buradan da Avrupa'ya taşınacak.

TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.

Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.

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