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  • 24.12.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:23

'de e gidenleri taşıyan battı: 100 ölü

ülkesi 'de, e giden Hristiyanları taşıyan nin batması sonucu en az 100 kişi öldü. Teknede kaç kişi olduğu bilimezken aşırı yük nedeniyle battığı iddia ediliyor.

Ayine gidenleri taşıyan tekne battı! 100 ölü

ülkesi 'de, e giden Hristiyanları taşıyan battı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan 100'den fazla Beninli, Nokoue Gölü kıyısındaki So-Ava kentindeki Cherubim ve Seraphim kiliselerindeki geleneksel yıllık ayine katılmak üzere cumartesi günü tekneyle yola çıktı.

Kafileyi taşıyan tekne, Benin karasularında battı.

100 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Teknede tam olarak kaç kişinin olduğu bilinmezken, şu ana kadar 100 kişinin cesedine ulaşıldı.

Teknenin aşırı yük nedeniyle battığı iddia ediliyor.

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